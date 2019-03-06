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أخبار العالم

عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:38 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، حيث تناول اللقاء عملية السلام، وتطرق إلى القضايا والأزمات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

كما استعرض الجانبان علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وآليات تعزيز التعاون المشترك.

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