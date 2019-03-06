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أخبار العالم

تركيا تعلن عن عمليات مشتركة مع إيران ضد العمال الكردستاني

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:01 م
وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي
شريف سيد
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

وقال سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، وفق ما نقلته وكالة الاناضول التركية إن منظمة حزب "العمال الكردستاني" الإرهابية تعيش أسوأ أيامها.

​وتابع: "تركيا ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب العمال الكردستاني".

وأضاف وزير الداخلية التركي: "هناك أقل من 700 إرهابي من "العمال الكردستاني" داخل تركيا في الوقت الحالي".

واختتم حديثه قائلا: "من واجبنا تعقب الأشخاص المتورطين بالإرهاب، من أجل سلامة السياح الأوروبيين والعرب، وهناك تعاون مشترك في هذا الصدد بين تركيا وتلك البلدان".

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