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محافظات

انهيار منزل بحي غرب المنصورة ولا خسائر بشرية.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:00 م
انهيار منزل
انهيار منزل
همت الحسينى
انهار اليوم أحد المنازل بشارع أبو عبده المتفرع من شارع الجلاء بحي غرب المنصورة فيما انتقل على الفور أحمد عبد السميع رئيس الحي يرافقه عدد من المسئولين بالحي إلي موقع المنزل المنهار والمكون من دور أرضي ودور علوي.

وقال رئيس الحى إن المنزل انهار بالكامل دون وقوع أي إصابات مضيفا أنه تم عمل كردون أمني حول العقار وتم فصل جميع المرافق عنه من مياه وكهرباء وغاز. 

ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العقارات المجاورة ومعاينة العقارات التي قد تتضرر من العقار المنهار.

وطالب شاروبيم رئيس الحي بضرورة مراجعة العقارات المهددة بالانهيار في نطاق الحي واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سكانها وسكان العقارات المجاورة .
انهيار منزل بحي غرب المنصورة ولا خسائر بشرية.. صور
انهيار منزل بحي غرب المنصورة ولا خسائر بشرية.. صور
انهيار منزل بحي غرب المنصورة ولا خسائر بشرية.. صور
انهيار منزل بحي غرب المنصورة ولا خسائر بشرية.. صور
انهيار منزل بحي غرب المنصورة ولا خسائر بشرية.. صور

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