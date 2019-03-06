ميمو روما يكشف الاختلاف بين المكرونة المصرية والإيطالية..فيديو

كشف الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد "ميمو روما"، عن سبب تسميته بهذا الاسم، قائلا :"سموني ميمو روما لأنني بقالي 27 سنة في روما".



أما عن الاختلاف بين المكرونة المصرية والايطالية، أشار ميمو روما،في لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن طريقة عمل المكرونة في مصر مختلفة عن الإيطاليين.



وأضاف الشيف المصري الإيطالي، أن هناك أنواعا كثيرة من المكرونة ومن الممكن أن تصنع بأي نوع من الاطعمة، لافتا إلى أنه :"تقدم المكرونة نيئة تقريبًا في إيطاليا حتى تكون سهلة في الهضم ومتخنش".