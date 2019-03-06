كارثة.. ضبط محل مأكولات بالجيزة يطهو الطعام في دورة مياه.. صور

تمكن حي العمرانية بمحافظة الجيزة، خلال حمله على المحلات، من ضبط أحد محلات الفول والطعمية في نطاق الحي، يقوم بطهي الطعام داخل دورة مياه.



وتمكنت الحملة التي شنها الحي بقيادة العميد محمد الغمري نائب رئيس الحي، من اكتشاف تدني مستوى مكان طهي الطعام التابع للمطعم، وسوء حالة النظافة وقصور الاشتراطات البيئية والصحية للمكان.



وعلى الفور تمكنت الحملة من إخلاء المطعم والتحفظ على المضبوطات وتشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارات البيئة والصحة والإشغالات ورخص المحلات بحي العمرانية.



