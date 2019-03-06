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فن

تكريم سميرة سعيد وهالة صدقى فى يوم العطاء بالمركز الكاثوليكى

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يقيم المركز الكاثوليكى للسينما احتفاليته خاصة بيوم العطاء الحادى عشر لتكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام، الذين لهم دور بناء فى خدمة المجتمع المصرى.

استقرت اللجنة العليا للاحتفال برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية الأستاذ ميشيل ماهر، والأستاذ مجدى سامى، على يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

يأتى على رأس قائمة المكرمين لهذا العام وضيف شرف الاحتفالية سيادة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتضمنت قائمة الشخصيات المكرّمة لهذا العام: رئيس المجلس القومى للمرأة د. مايا مرسى والفنانة هالة صدقى والمطربة سميرة سعيد والفنانة عايدة كامل والفنانة فاطمة عيد والفنانة منى عبد الغنى والفنانة سحر رامى وكابتن شوقى غريب والمخرج سمير العصفورى والفنان عبد الله مشرف والفنان محمود الحدينى والشاعر شوقى حجاب ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق عمر بطيشة ودكتورة رانيا علوانى والناقدة ماجدة موريس والكاتب عادل نعمان ومصمم الاستعراضات حسن عفيفى ونورا بدران وساندى عادل قلادة والراهبة ماتيلدا والأب الراهب منصور مستريح والشهيد المقدم مصطفى عبيد

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