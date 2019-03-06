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تعليم

أستاذ تاريخ: البعد الاقتصادي أثر في ثورة ١٩١٩ بشكل كبير

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:04 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة كان هناك حالة تعبئة قبل ثورة ١٩١٩ وكان هناك احتجاجات على الحياة العامة بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة بعد الحرب العالمية الأولى لأنها كانت قاعدة للجيوش خلال الحرب.

وأضاف أن الثورة المصرية أثرت في الوطن العربي مثل ثورة العراق ١٩٢٠ وسوريا ١٩٢٥ والثورة السودانية والحراك الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عقدت ندوة تحت عنوان "مئوية ثورة ١٩١٩ وإشكاليات في التأريخ والقانون وهي سلسلة من الفعاليات إحياء للذكرى المئوية لثورة ١٩١٩.

وتحاول الندوة تسليط الضوء على بعض المحاور المهمة لهذه اللحظة التاريخية الفريدة، كالسمات القانونية للحراك الشعبي منذ بدايته، ثم الخطوات البريطانية للتعامل معه ميدانيًا وسياسيًا، فضلًا عن الآثار التي خلفتها الثورة على المطلبين الأساسيين للشعب المصري منذ نهاية القرن التاسع عشر: الاستقلال والدستور.

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