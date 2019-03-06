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ديني

الإفتاء: الدعاء في أول شهر رجب مستجاب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:06 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء، إن الدعاء فى أول شهر رجب، الأمر فيه واسع؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وقال ربكم ادعونى أستجب لكم﴾ [غافر: 60]، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾]، والدعاء في أول ليلة من شهر رجب بخصوصه مستحب.

وأضافت الدار: ليلة شهر رجب يستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد، وليلة النحر". رواه البيهقى فى "شعب الإيمان".

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