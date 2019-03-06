بورتو بالقوة الضاربة أمام روما في دوري أبطال أوروبا لحسم التأهل

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره روما الإيطالي، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: إيكر كاسياس



خط الدفاع: أليكس تيليس - بيبي - ميليتاو - فيليبي



خط الوسط: أوتافيو - دانيلو -هيريرا



خط الهجوم: كورونا - ماريجا - فرانسيسكو سواريز



يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز روما بهدفين مقابل هدف.