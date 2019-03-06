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رياضة

بورتو بالقوة الضاربة أمام روما في دوري أبطال أوروبا لحسم التأهل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره روما الإيطالي، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: إيكر كاسياس

خط الدفاع: أليكس تيليس - بيبي - ميليتاو - فيليبي

خط الوسط: أوتافيو - دانيلو -هيريرا

خط الهجوم: كورونا - ماريجا - فرانسيسكو سواريز

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز روما بهدفين مقابل هدف.

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