سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 7 -3- 2019

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2019، وفقا لما ورد لمتوسط أسعار الصرف للبنك المركزى المصري.



وخسر الدولار الأمريكى بالبنك المركزى المصرى قرشا ليسجل 17.4392 جنيه للشراء و17.5392 جنيه للبيع، كما فقد اليورو الأوروبي نحو 5 قروش ليسجل 19.7097 جنيه للشراء و19.8245 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترلينى نحو 22.9046 جنيه للشراء و23.0342 جنيه للبيع، بارتفاع قرش، بينما سجل الفرنك السويسرى نحو 17.3559 جنيه للشراء و17.4571 جنيه للبيع بانخفاض قدره 7 قروش.



وبلغ سعر 100 ين يابانى نحو 15.5957 جنيه للشراء و15.6866 جنيه للبيع، بارتفاع قرش، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.6024 جنيه للشراء و2.6179 جنيه للبيع.



وسجل الريـال السعودى نحو 4.6499 جنيه للشراء و4.6769 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى نحو 57.3204 جنيه للشراء و57.6927 جنيه للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.7473 جنيه للشراء و4.7754 جنيه للبيع.