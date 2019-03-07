ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

انتر ميلان في مواجهة آينتراخت فرانكفورت.. ونابولي أمام سالزبورج بالدوري الأوروبي

الخميس 07/مارس/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
نور عادل
يحل فريق انترميلان الإيطالي ضيفًا على منافسه اينتراجت فرانكفورت الإلماني بالمباراة المقرر اقامتها اليوم الخميس في الثامنة إلا خمس دقائق بإستاد كومرزبنك ارينا في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

ويدخل انتر ميلان المباراة وهو قادم من هزيمة على يد فريق كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإيطالي.

وفي الإطار ذاته يواجه فريق نابولي منافسه ريد بول سالزبورج النمساوي في المباراة المقرر لها ان تنطلق بالعاشرة مساءً بإستاد سان بولو في إيطاليا.

ويبحث الفريق الإيطالي عن تعويض الخسارة الأخيرة أمام يوفنتوس، في الدوري التي أبعدته عن المنافسة على بطولة الدوري بشكل كبير بعد اتساع الفارق بينه والمتصدر يوفنتوس إلى 16 نقطة.

ترشيحاتنا

يمارس أعمال البنوك.. أقرض 281 مواطنا 120 مليون جنيه

سامسونج تعمل على هاتفين قابلين للطي

شيكابالا يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك ..فيديو

مدبولي: الاتفاق على تأسيس كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات المصرية

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

قصة حب أحمد حاتم يتخطى 5 ملايين جنيه

قرار جمهورى بالموافقة على قرض مشروع كفاءة الطاقة بـ 200 مليون دولار

استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك فى 15 دقيقة.. خدمات

طلبات إحاطة لوزير التموين لتأجيل شروط المستبعدين من البطاقات التموينية

فيسبوك يكرم مستخدميه المتوفين.. بهذه الطريقة

المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة

عاوز تسكن في المهندسين.. تعرف على سعر المتر بها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

فيديو

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو
تأهيل الشباب: نهدف لزيادة فرص العمل في الشركات الكبرى.. فيديو
عاصم الجزار يزف بشرى لـ مستحقى دعم الإسكان الاجتماعى.. فيديو
تعرف على خدمة مشاركة السيارات البديلة عن التاكسي.. فيديو
وزير الإسكان: قطاع العقارات حاكم في اقتصاد الدولة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟