انتر ميلان في مواجهة آينتراخت فرانكفورت.. ونابولي أمام سالزبورج بالدوري الأوروبي

يحل فريق انترميلان الإيطالي ضيفًا على منافسه اينتراجت فرانكفورت الإلماني بالمباراة المقرر اقامتها اليوم الخميس في الثامنة إلا خمس دقائق بإستاد كومرزبنك ارينا في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.



ويدخل انتر ميلان المباراة وهو قادم من هزيمة على يد فريق كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإيطالي.



وفي الإطار ذاته يواجه فريق نابولي منافسه ريد بول سالزبورج النمساوي في المباراة المقرر لها ان تنطلق بالعاشرة مساءً بإستاد سان بولو في إيطاليا.



ويبحث الفريق الإيطالي عن تعويض الخسارة الأخيرة أمام يوفنتوس، في الدوري التي أبعدته عن المنافسة على بطولة الدوري بشكل كبير بعد اتساع الفارق بينه والمتصدر يوفنتوس إلى 16 نقطة.



