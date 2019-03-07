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محافظات

ورشة عمل بأورام دمنهور للتدريب على جراحات الثدي.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهوري
بدأت صباح اليوم، الخميس، آخر فعاليات ورشة العمل السنوية بمركز أورام دمنهور بمحافظة البحيرة، لتدريب الأطباء على جراحات الثدي التحفظية والتكميلية بقاعة التدريب الرئيسية بالمركز.

ومن جانبه أشار الدكتور رجب شريف مدير مركز الأورام بدمنهور، إلى أن ورشة العمل بدأت منذ يوم 7 فبراير ولمدة 3 أيام تحت عنوان "Oncoplastic Breast Surgery - Optimization of the Techniques"، موضحا أنها تتضمن محاضرات تفصيلية عن الأساليب المختلفة في جراحات الثدي التحفظية والتكميلية، وتدريب عملي على نماذج صناعية، وكذا نقل حي للجراحات من غرف العمليات للتعرف علي الخطوات تفصيليا وطرح الأسئلة من قبل المتدربين.

وذكر "شريف" أن ورشة العمل السنوية بمركز أورام دمنهور تُجرى بإشراف خبراء جراحات الثدي التحفظية والتكميلية من مركز أورام دمنهور ورابطة أورام المنصورة ومركز أورام المنصورة والمعهد القومي للأورام ومستشفى بهية وجامعة الإسكندرية.
ورشة عمل بأورام دمنهور للتدريب على جراحات الثدي.. صور
ورشة عمل بأورام دمنهور للتدريب على جراحات الثدي.. صور
ورشة عمل بأورام دمنهور للتدريب على جراحات الثدي.. صور
ورشة عمل بأورام دمنهور للتدريب على جراحات الثدي.. صور
ورشة عمل بأورام دمنهور للتدريب على جراحات الثدي.. صور

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