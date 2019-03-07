عاصم الجزار: مضاعفة المعمور هدفنا القومى الأول

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مضاعفة المعمور هو الهدف القومى الأول، وأضاف أن المعمور لا يكون من خلال التنمية الإنشائية فقط ولكن في كل المجالات.



وأوضح، في مؤتمر صحفى يعقده حاليا، أن زيادة الرقعة العمرانية لـ ١٤% من مساحة مصر، تقوم على تنمية ١٤ محور تنمية عرضية وتتطلب شبكات طرق قومية بهدف تنمية وتعمير مناطق جديدة وإقامة مشروعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.



وأكد أن إنشاء مركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة، لافتا إلى أن ذلك سيكون بالتوازي مع تطوير القاهرة التاريخية.