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أخبار العالم

محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع أمريكا فى اتصال هاتفي مع ترامب

الخميس 07/مارس/2019 - 10:56 ص
صدى البلد
منار نور
تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، اتصالا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وغردت الصفحة الرسمية لمحمد بن زايد عبر "تويتر": "محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والشراكة بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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