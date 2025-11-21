لأول مرة.. إبراهيم صلاح يكشف كواليس أزمة مباراة جي والقناطر الخيرية

كشف إبراهيم صلاح، نجم الزمالك والمدير الفني السابق لفريق "جي"، عن تفاصيل الأزمة التي شهدتها مباراة القناطر الخيرية ضمن منافسات دوري القسم الثالث.

وقال إبراهيم صلاح، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "كنت أدير المباراة من الخارج لأنني كنت معاقبًا بالإيقاف نتيجة اعتراضي على حكم في اللقاء السابق".

وأضاف: "في الدقيقة 90 سجل فريق القناطر الخيرية هدف التعادل في شباك فريقي، ومن الطبيعي أن يحتفل الفريق الذي سجل الهدف مع لاعبيه".

وأوضح صلاح أن هناك لاعبًا من فريقه كان ساقطًا على الأرض بالقرب من منتصف الملعب الخاص بالفريق المنافس، وقال: "خلال احتفالهم بالهدف، نزل بعض الأشخاص التابعين لفريق القناطر الخيرية من المدرجات إلى أرض الملعب وقاموا بالاعتداء على لاعبنا أثناء سقوطه على الأرض".

وتابع: "تدخلت للدفاع عن اللاعب المصاب وحميت لاعبي من الشخص الذي كان موجودًا في الملعب، وكان يرتدي ملابس عادية مما يوحي أنه من الجماهير".

وختم إبراهيم صلاح حديثه قائلاً: "بعد المباراة اتضح أن الشخص الذي اقتحم الملعب واعتدى على لاعب فريق 'جي' كان لاعبًا في القناطر الخيرية ولكنه خارج قائمة المباراة، وأنا كنت أدافع عن لاعبي ولم أعتد على أي شخص".