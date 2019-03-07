ذكريات الليلة الكبيرة.. تفاصيل عرض عرائس ختام أسبوع الدمج الثقافي

يشهد ختام أسبوع الدمج الثقافي، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، لأطفال محافظتي "مطروح والقاهرة"، ويشارك فيه ٣٠ طفلا منهما، في الفترة من 1 إلى 8 مارس الجاري، عرضا مسرحيا للعرائس بعنوان "ذكريات" من تأليف الكاتب أحمد زحام، وإخراج الفنان عمرو حمزة، وهو نتاج ورشة مسرحية للأطفال خلال الأسبوع.



وتدور أحداث العرض، كما يؤكد مخرجه، حول جد يسمع أحفاده يرددون أغنية محرفة من أوبريت الليلة الكبيرة - أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر- فيحكي لهم حكاية الأوبريت الأصلي ومكان أحداثه.



وفى قالب غنائى يصور العرض أحد الموالد الشعبية وأهم الشخصيات والعناصر المتواجدة بالمولد واندثرت مع مرور الأيام ويجهلها أطفال هذا العصر.



وعن سبب اختياره لأوبريت "الليلة الكبيرة" يحكي "حمزة" أن الفكرة جاءته عند سماعه أطفالا يغنون إحدى أغنيات الإعلانات المأخوذة عن الليلة الكبيرة فأقلقه ضياع إنجاز كبير فى عالم مسرح العرائس واندثار تاريخ هذا الأوبريت وأن غيرته على فنه ألهمه تنفيذ فكرة العرض المسرحى وتعريف الأطفال بقصة الأوبريت.



وأشار "حمزة" إلى أنه أقام حوارا مع الأطفال حول معلوماتهم عن المولد وأسمعهم أغنية الأوبريت ولفت نظره إعجابهم الشديد بالأوبريت رغم سماعهم له لأول مرة.



وأضاف أنه سرد لهم حكاية الأوبريت الذى كتبه صلاح جاهين ولحنه سيد مكاوى وتم توظيف عرائس من عروض مسرحية أخرى تصلح للأوبريت وترميم ديكور ملائم للعرض كما درب الأطفال على كيفية تحريك العرائس واختيار أسلاك التحريك.