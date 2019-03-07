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ديني

حكم دفن الميت ليلا

الخميس 07/مارس/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الدفن ليلًا بإجماع أهل العلم، وقال الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" الدفن ليلًا جائز، لكن النهار أفضل إذا لم يكن هناك عذر.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل يوجد أوقات كراهة لدفن الميت وخصوصًا وقت الليل؟»، أن الدفن ليلًا بلا حرج، وإن رأى أهل الميت الانتظار حتى النهار لتكثير عدد المصلين على الميت والمشيِّعين له فذلك أفضل.

وأشار الى أنه لا يوجد حرمة فى دفن الميت ليلًا فحيثما اتفق وحيثما كان الأمر متيسرًا، والتعجيل بدفن الميت سواء أكان ذلك ليلًا أو نهارًا إكرامًا له.

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