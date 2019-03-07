فان دايك يتغلب على محمد صلاح وينتزع جائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي عن تتويج المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بجائزة بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر فبراير.



وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تتويج المدافع الهولندي، بالجائزة، والتي تقدمها الشركة الراعية للنادي.



وتفوق فان دايك على المحترف الدولي المصري محمد صلاح، علمًا بأن المدافع الهولندي شارك خلال الشهر الماضي في 4 مباريات رفقة الريدز، نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال 3 مباريات، كما سجل هدفين.



