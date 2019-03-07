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فن

شاهد.. ريهام أيمن برفقة نجلها في عيد ميلاده

الخميس 07/مارس/2019 - 04:24 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
محمد بدران
احتفلت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، بعيد ميلاد نجلهما "رمزي"، ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، صورة تجمعها بابنها.

وعلقت "ريهام" على الصورة قائلة " عيد ميلاد سعيد ابنى الخارق شكرا لكونك مثل هذا الابن العظيم انا مهووسة جدا بك نحن فخورون جدا منكم نحن نحبكم اوه كتير".

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي عام 2015، واعتزلت بعدها الفن، وكان آخر أعمالها الفنية ظهورها كضيفة شرف بفيلم "هاتولي راجل".

شاهد.. ريهام أيمن برفقة نجلها في عيد ميلاده

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