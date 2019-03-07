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ديني

حكم دفع مال للتأمين على الحياة

الخميس 07/مارس/2019 - 04:23 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وثيقة التأمين على الحياة هي عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم أن أدفع مبلغ لشركات التأمين حتى أستوفى شروط الحصول عليه ؟»، أن المستقر عليه فى دار الإفتاء المصرية هو جواز معاملة التأمين المطلق التأمين، سواء أكان التأمين على الأشياء أو الأشخاص أو الحيوات أى الحياة.

وأشار الى أن معاملة التأمين جائزة مطلقًا على ما استقرت عليه الفتوى فى دار الإفتاء المصرية.

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