ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الريال ينهار.. راموس ينقلب على بيريز ويطلب الرحيل

الخميس 07/مارس/2019 - 06:37 م
صدى البلد
القسم الرياضي
دخل الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد في مشادة كلامية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، وطلب الرحيل عن الريال.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل ماحدث بين بيريز واللاعبين بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام أياكس التي انتهت بخسارة مذلة برباعية، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وعنف بيريز اللاعبين بشدة، الأمر الذي رفضه راموس، وحمل بيريز مسئولية ما حدث في النادي، وطلب منه أن يعطيه مستحقاته ليرحل عن النادي الملكي قائلًا له: "ادفع لي مستحقاتي وسأرحل"، أمام جميع لاعبي الميرنجي.

يذكر أن نادي ريال مدريد يمر حاليًا بأزمة صعبة من حيث النتائج، حيث ودع بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وخسر السباق على الدوري الإسباني بعد ابتعاده عن برشلونة المتصدر بفارق 12 نقطة.

ترشيحاتنا

مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالسكة الحديد لصرف ٢٧ ألف جنيه لمتهم..مستندات

لو عاوز تقدم لابنك أو بنتك في مدارس النيل المصرية.. إليك شروط وضوابط القبول | خدمات

الداخلية: العثور على مخزن متفجرات داخل وكر عناصر حسم بأكتوبر

المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة عند توقيع الكشف عليها

الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة

4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى

مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار بدائري الجيزة

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

عصام الشوالي مدافعا عن محمد صلاح: لا يقل عن ميسي وكريستيانو

طفل يطعن زميله بمسمار بمدرسة ابتدائى فى المرج

أنور قرقاش يهاجم الإخوان: اكتسبتهم كراهية غير مسبوقة فى الشارع المصرى

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
موجز البلد | الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة.. شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر..المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة
معلومات جديدة موثقة.. دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية السوفيتية
مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟