الريال ينهار.. راموس ينقلب على بيريز ويطلب الرحيل

دخل الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد في مشادة كلامية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، وطلب الرحيل عن الريال.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل ماحدث بين بيريز واللاعبين بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام أياكس التي انتهت بخسارة مذلة برباعية، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وعنف بيريز اللاعبين بشدة، الأمر الذي رفضه راموس، وحمل بيريز مسئولية ما حدث في النادي، وطلب منه أن يعطيه مستحقاته ليرحل عن النادي الملكي قائلًا له: "ادفع لي مستحقاتي وسأرحل"، أمام جميع لاعبي الميرنجي.



يذكر أن نادي ريال مدريد يمر حاليًا بأزمة صعبة من حيث النتائج، حيث ودع بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وخسر السباق على الدوري الإسباني بعد ابتعاده عن برشلونة المتصدر بفارق 12 نقطة.

