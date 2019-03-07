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خبير أمني: حرب المعلومات تعتمد على إحباط وإفساد الدولة بنشر الأكاذيب

الخميس 07/مارس/2019 - 07:30 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للجرائم المعلوماتية، إن حرب المعلومات هي إحباط وإفساد للدولة، بهدف زعزعة استقرارها وفرض السيطرة عليها، دون أي صدامات عسكرية.

وأضاف الرشيدي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" علي فضائية صدي البلد، أن حرب المعلومات تعتمد علي تجنيب البعض للحصول علي معلومات داخل الدولة.

وأشار، إلى أن حروب المعلومات تعتمد بشكل كامل علي بث الأكاذيب ونشرها داخل الدولة المستهدفة، حيث يشرع القائمين عليها بتحريف الأرقام والتواريخ لتشتيت المواطنين والسيطرة عليهم.

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