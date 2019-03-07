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محافظات

البنك الأوروبى: مليار يورو لتنفيذ مشروع المدن الخضراء منها 3 مصرية ..صور

الخميس 07/مارس/2019 - 08:16 م
البنك الأوروبى: مليار
البنك الأوروبى: مليار يورو لتنفيذ مشروع المدن الخضراء
شاذلى عبد الفتاح
عرض النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى للأعمار والتنمية، يورجن ريجتيريك، والوفد المرافق له، أثناء لقائهم بمحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم فكرة تنفيذ مشروع المدن الخضراء الذى تم رصد برنامج ضخم له يقدر بحوالى مليار يورو فى المدن التى يتم العمل بها على مستوى العالم .

وقال: أنه سيتم إرسال إستشاريين لأسوان للتعرف على أولويات مشروعات العمل فى تنفيذ مشروع الإنطلاق للمدن الخضراء وتحويل مدينة أسوان لمدينة خضراء من خلال البدء بتنفيذ مشروعات وإستثمارات كثيرة بحيث تكون الأولوية لما له الثأثير الأكبر على المستوى الإجتماعى والبيئة المحيطة ، وأيضًا الإهتمام بدعم البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء ومخلفات صلبة بهدف تحسين البيئة والحياة المعيشية للمواطنين على أن يتم وضع إستراتيجية وخطة عمل المدن الخضراء مع المحافظة للوصول للأهداف المرجوة على الوجه الأكمل .

كما قدم وفد البنك الدعوة لمحافظ أسوان لحضور مؤتمر المدن الخضراء السنوى الذى سيعقد بالعاصمة البريطانية لندن فى 4 يوليو القادم والذى توجه فيه الدعوة للمدن التى يتم تنفيذ هذا المشروع بها لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى .

وأوضح: أنه تم مناقشة ذلك مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، وأتفقنا على تنفيذ الآلية داخل 3 مدن هى أسوان والأقصر وبورسعيد .

وتابع: أنه توجد جمعية مستثمرى بنبان والذين قاموا بوضع خطة للإسثتمار لتنمية المجتمع وقاموا بتجميع مبالغ مالية من المستثمرين العاملين بمشروع الطاقة الشمسية كنوع من المشاركة المجتمعية للمساهمة فى توفير فرص عمل وخلق رواد وأصحاب أعمال من الشباب حيث أن البنك لديه القدرة لتنفيذ برامج للتدريب على مهارات العمل لتنفيذ مشروعات صغيرة فى الطاقة الشمسية أو تصنيع زراعى لخلق رجل أعمال صغير .
البنك الأوروبى: مليار يورو لتنفيذ مشروع المدن الخضراء منها 3 مصرية ..صور
البنك الأوروبى: مليار يورو لتنفيذ مشروع المدن الخضراء منها 3 مصرية ..صور
البنك الأوروبى: مليار يورو لتنفيذ مشروع المدن الخضراء منها 3 مصرية ..صور

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