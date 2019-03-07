تجنب حذف بطاقتك التموينية من الدعم.. بهذه الطرق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين مع بداية مارس الجاري والتي تمثلت في استبعاد البطاقات الذين يدفعون أصحابها مصروفات مدرسية 30 ألف جنيه سنويا لأحد أولادهم فأكثر أو استهلاك 650 كيلو وات شهريا أو فاتورة محمول 800 جنيه شهريا أو تقلد أحد الوظائف الإدارية العليا.



ويستعرض صدى البلد، طرق تجنب الاستبعاد بسبب بعض الملابسات عند المستفيدين ومنها: وجود شرائح خطوط محمول متعددة مع أفراد الأسرة باسم رب الأسرة ومن ثم تحسب قيمة فواتير جميع هواتف الأسرة المحمولة على رب الأسرة الأمر الذي يعرضه إلى حذف بطاقته من منظومة الدعم إذا تخطت إجمالي الفواتير قيمة الـ 800 جنيه.. وعلى رب الأسرة نقل ملكية كل خط إلى صاحبه داخل الأسرة وتقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني لإدارة دعم مصر.



وكذا بالنسبة لوجود أكثر من عداد كهرباء في شقق منزل واحد باسم رب الأسرة والذي سيتم استبعاد بطاقته من الدعم بسبب زيادة استهلاك الكهرباء 650 كيلو وات شهريا.. وعلى رب الأسرة الاكتفاء بملكية عداد واحد فقط ونقل باقي عدادت الشقق باسم قاطنيها أو أبنائه.



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استهداف المقرر استبعادهم خلال المرحلة الثانية من منظومة استبعاد غير المستحقين خلال شهر مارس من خلال رسالة إنذار على إيصال صرف دعم مارس فيه سبب الاستبعاد مع فتح باب التظلمات عبر الموقع الإلكتروني لإدارة دعم مصر حتى 15 مارس الجاري.