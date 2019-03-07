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توك شو

لطيفة: كنت أعمل في السجاد وبعت جلاش وأنا طفلة.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:48 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت المطربة التونسية لطيفة، إنها نشات في اسرة بسيطة من 8 أفراد، 5 شباب و3 بنات بالإضافة إلى الأب والأم، وكانت هي أصغر واحدة بين أخواتها.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "حكايات لطيفة"، والذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن والدتها كانت تشجعها على العمل منذ طفولتها، وكانت تحثها هي وأشقاءها باستمرار على العمل، مستطردة: "إتعلمت أعمل سجاد من صغري وأبيعه للجيران عندنا في تونس".

وأشارت إلى أنها عندما اتجهت للغناء في سن الطفولة وظهرت بالتليفزيون، واستغلت ذلك وعملت جلاش وبيعه لجيرانها، مضيفة: "كانوا فرحانين أوي إنهم بيشتروا من واحدة بتغني في التليفزيون".

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