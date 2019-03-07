شاهد.. مغرد إماراتي يدعم السياحة المصرية من وسط البلد





الله يحفظ #مصر و يديم عليها الأمن و الأمان يا رب و المزيد من التقدم و النجاح ..



في وسط البلد #القاهرة .. #سأدعم_سياحة_مصر .. pic.twitter.com/w5yKnbknWn — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 7, 2019

واصل المغرد والناشط الإماراتي الشهير، إبراهيم بهزاد، حملاته الترويجية للسياحة المصرية لكن هذه المرة من وسط القاهرة.ونشر بهزاد المعروف بعشقه الشديد لمصر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب فيها: "الله يحفظ #مصر و يديم عليها الأمن و الأمان يا رب و المزيد من التقدم و النجاح .. في وسط البلد #القاهرة ..#سأدعم_سياحة_مصر".وأرفق بهزاد تغريدته بمقطع فيديو لجولته في منطقة وسط البلد، ومقهى أم كلثوم والمعالم الأثرية المصرية.