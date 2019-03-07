رين يقلب تأخره أمام آرسنال لفوز بثلاثة.. وفياريال يضع قدمًا في دور الـ8 بثلاثية في زينيت

قلب فريق رين الفرنسي تأخره أمام نظيره ارسنال الإنجليزي بهدف ، لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.



افتتح أليكس أيوبي التسجيل للجانرز في الدقيقة 4 ، لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد طرد سوكراتيس مدافع فريق المدفعجية في الدقيقة 40 ، بعد تحصله على الإنذار الثاني ، ليستغل لاعبو رين النقص العددي للاعبي ارسنال ، ويحرز لاعبه بينجامين بوريجايد هدف التعديل في الدقيقة 42 ، عن طريق ضربة حرة مباشرة ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.



وفي الشوط الثاني واصل رين الضغط حتى أحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 65 ، عن طريق ناتشو مونريال لاعب الارسنال بالخطأ في مرماه، وحاول بعدها لاعبو الجانرز تعديل النتيجة لكن دون جدوى ، حتى أجهز إسماعيل سار على آمالهم في العودة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88 ، لتنتهي المباراة بفوز رين بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفي مباراة أخرى ، حقق فياريال فوزًا هامًا على حساب مضيفه زينيت سان بطرسبرج بثلاثة أهداف مقابل هدف .



افتتح إيبورا التسجيل لفياريال في الدقيقة 33 ، قبل أن يعادل الإيراني سيزار أزمون النتيجة في الدقيقة 35 ، وأضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 64 ، قبل أن يختتم مونراليس مهرجان الأهداف لفريقه بهدف ثالث في الدقيقة 71 ، لتنتهي المباراة بفوز فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفاز دينامو زغرب على ضيفه بنفيكا بهدف نظيف أحرزه بيتكوفيتش عن طريق ركلة جزاء.