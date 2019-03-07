تشاد سميث يقيم حفلًا في ساقية الصاوي.. 13 مارس

يشارك لاعب الدرامز العالمي تشاد سميث وعضو فريق الروك الشهير Red Hot Chili Peppers مع مجموعة من أبرز العازفين المصريين، في حدث فريد من نوعه تنظمه ساقية الصاوي بقاعة النهر يوم الأربعاء الثالث عشر من مارس الجاري في الثامنة مساء.



وقال "سميث"، عن حفله بساقية الصاوي، في بيان صحفي: "كان لدي الحظ الأوفر في السفر حول العالم للعديد من السنوات، والآن وأخيرًا أقوم بزيارة مصر للمرة الأولى. أنتظر بشغف التعلم من الموسيقيين المصريين ومشاركتهم في لعب الموسيقى".



وتشاد سميث لا يزال نشطًا بقوة في الساحة الموسيقية العالمية، غير أنه معروفٌ بأسلوب لعبه المميز ومهارته الإيقاعية الفريدة بجانب نشاطه مع فريق Red Hot Chili Peppers، فإن سميث يشارك بعض الفرق الأخرى صناعة الموسيقى مثل Chad Smith's Bombastic Meatbats منذ عام 2007 وفرقة الروك الشهيرة Chickenfoot منذ عام 2008 وحتى الآن.



كما شارك العديد من الأسماء الشهيرة مثل جوني كاش وجون فوجيرتي وديكسي تشيكس وجينيفر نيتلز وكيد روك وآخرين. وقام بالأداء أثناء عرض مواهب برعاية ميشيل أوباما في البيت الأبيض في حملة توعوية فنية شارك بها العديد من الموسيقيين البارزين.



وعلى الجانب الآخر فإن سميث له العديد من البصمات في دعم الأعمال الخيرية والاجتماعية الغير الهادفة والغير هادفة للربح وخاصة المؤسسات المرتبطة بالموسيقى والرعاية الصحية للأطفال.



تتضمن الأمسية الموسيقية بساقية الصاوي ثلاث فقرات، يبدؤها تشاد بعزف منفرد على آلة الدرامز يليه عرض إيقاعي بمشاركة لاعب الدرامز المصري أحمد هشام وثنائي الإيقاع الشرقي دنيا سامي ورانيا عمرو، ويشارك سميث عازف الباص البارز سامر جورج ولاعب الكيبورد فيصل فؤاد ولاعب الإيقاع أحمد علي ولاعب الأكورديون بيشو شنودة في الفقرة الثالثة.



يقام حفل تشاد بساقية الصاوي قبل حفلة Red Hot Chili Peppers المقامة بأهرامات الجيزة في الخامس عشر من مارس، ويأتي هذا الحدث الفريد بتنظيم شركة DW Drums ووكيلها في مصر Technical Office for Trading (طارق رمضان) وDrum Channel.



وأضاف طارق رمضان تعليقًا على الحفلة: "نحن سعداء بإقامة مثل هذا الحفل بمشاركة موسيقي بهذا الحجم. ليس فقط لأن سميث لديه شهرة في الساحة الموسيقية العالمية وأنه إضافة وقيمة كبيرة للساحة الثقافية في مصر، ولكن أيضًا لأن مشاركته تمنح فرصة فريدة لموسيقيين مصريين للأداء بجانب سميث والاستفادة من خبراته ومعرفته، بجانب الإضافة لخبرتهم في هذا العرض الموسيقي. نحن نفخر بجميع العناصر الفريدة التي يأتي بها هذا الحفل.