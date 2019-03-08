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رياضة

تشيلسي يكتفي بـ 3 أهداف أمام دينامو كييف.. وفالنسيا يتعادل مع كراسنودار

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدف تشيلسي فى الشوط الأول الإسباني بيدرو رودريجيز فى الدقيقة 17 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة بالكعب من المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو انفرد على أثرها بالمرمى ووضعها بين قدمى الحارس الأوكراني.

وفي الشوط الثاني حاول تشيلسي زيادة الفارق ونجح في ذلك عبر ويليان، وعاد كالوم هودسون أودوي وزاد غلة البلوز إلى الهدف الثالث.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تقام يوم الخميس المقبل على الملعب "الأولمبى"، فى مدينة كييف الأوكرانية معقل دينامو كييف.

وتعادل فالنسيا الإسباني في مباراة أخرى بنتيجة 2 - 2 أمام كراسنودار الروسي.

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