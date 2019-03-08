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أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يعين وزيرا جديدا للوحدة في إطار أكبر تعديل منذ توليه السلطة

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
رويترز
قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن الرئيس عين كيم يون تشول وزيرا جديدا للوحدة.

وسيحل تشول الذي يحظى بثقة مون منذ فترة طويلة محل تشو ميونج جيون الذي لعب دورا كبيرا في الانفراجة مع كوريا الشمالية العام الماضي.

وقال مسؤولون إن تعيين كيم يون تشول وهو مؤيد قوي للمصالحة الكورية ربما يساهم بشكل أكبر في تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

ويقول بعض المحللين إن التعيين قد يشير أيضا إلى خلافات عميقة داخل حكومة مون ويزيد المخاوف الأمريكية من أن الجنوب ربما يتحرك بسرعة كبيرة للغاية مع الشمال.

ويبلغ كيم من العمر 55 عاما وهو أستاذ للدراسات الكورية الشمالية ويتولى رئاسة معهد كوريا للوحدة الوطنية الذي تديره الدولة منذ أبريل الماضي.

ويأتي تعيين كيم في إطار أكبر تعديل وزاري لمون منذ توليه السلطة في عام 2017 وشمل تعيين وزراء جدد للداخلية والأراضي والنقل والثقافة والرياضة والمحيطات والمصائد والعلوم والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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