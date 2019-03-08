أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الجمعة 8 مارس 2019، على ارتفاع أمس الذي بلغ جنيها واحدا، وسجل الجرام عيار 21 نحو 626 جنيهًا، وعيار 24 نحو 715 جنيها، وعيار 18 نحو 537 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5010 جنيهات.



واستقر الذهب عالميا مع تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في حين قدمت شهية ضعيفة للأصول عالية المخاطر بعض الدعم للمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس.



وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1284.90 دولار للأوقية.