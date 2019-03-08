الانتهاء من 1133 مشروعا تنمويا بتكلفة 311 مليار جنيه خلال النصف الأول

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا حول نتائج المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والربع الثاني من العام ذاته ضمن سلسلة تقارير "حصاد مرحلة البناء في 90 يوما" والتي أطلقتها الوزارة في ديسمبر الماضي.



من جانبها أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن نتائج النصف الأول من العام المالي 18/2019 كشفت عن الانتهاء من 1133 مشروع تنموي بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية حوالي 311 مليار جنيه وحول المشروعات المنتهية بالربع الثاني من العام المالي الحالي 18/2019 أعلنت وزيرة التخطيط عن استمرار مرحلة جني ثمار التنمية، ليتم خلال 90 يومًا فقط، الانتهاء التام من تنفيذ 620 مشروعا تنمويا وخدميا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 272 مليار جنيه.



وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وبدأت تؤتي ثمارها خلال النصف الأول (18/2019)، انعكست على تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في العديد من المجالات، منها على سبيل المثال، المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع الكهرباء، والبالغ عددها 115 مشروعا، أسفرت عن نمو القطاع بنسبة 2.1%، لافتًا إلى أنه تم إضافة 104 آلاف جيجاوات /ساعة إلى الشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن ارتفاع الطاقة الكهربائية المُولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 8.2 ألف جيجاوات / ساعة، بنسبة 7.8% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.



وفي قطاع البترول، أضاف أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال فترة المتابعة، والبالغ عددها 7 مشروعات، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وتوصيل الغاز لنحو 656 ألف وحدة سكنية، وإحلاله محل 11.8 مليون أسطوانة بوتاجاز، وتحقيق قطاع الغاز معدل نمو بلغ 24% وفي قطاع الإسكان، بيّن أنه تم الانتهاء من 160 مشروع خلال فترة المتابعة، نتج عنها توفير 78.4 ألف وحدة سكنية، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، واستفادة 350 ألف مواطن من برنامج تطوير العشوائيات فضلًا عن زيادة طاقة مشروعات مياه الشرب إلى 1570 ألف م3/ يوم، من 1178 ألف م3/ يوم خلال العام (17/2018).



وأشار الدكتور جميل حلمي، إلى أن النصف الأول من العام المالي (18/2019)، شهد تطوير وتوسعة 296 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية، وإضافة 4639 فصل جديد، يستفيد منها 187 ألف طالب، وهو ما يساهم في خفض كثافة الفصول.

فضلًا عن تطوير 26 مستشفى ووحدة صحية، يستفيد منها نحو 320 ألف مواطن، بالإضافة إلى تطوير 7 مستشفيات جامعية، يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، وهو ما ساهم في القضاء على 76% من قوائم الانتظار في المستشفيات.

وفي قطاعي الزراعة والري، لفت إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من 103 مشاريع، نتج عنها توفير 8.15 مليار متر مكعب من المياه خلال فترة المتابعة.



وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي استطاعت تغطية 20 قطاعًا في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 7 مشروعات في قطاع البترول بتكلفة بلغت نحو 219 مليار جنيه فضلًا عن 115 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه.



كما أضاف التقرير أن أنه تم تنفيذ 620 مشروع في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 في 15 قطاعًا، موزعًة على كافة محافظات الجمهورية حيث تضمنت تلك المشروعات تنفيذ 84 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 631 مليون جنيه وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات البنية البشرية والاجتماعية.



وأوضح التقرير الانتهاء من 67 مشروعًا تنمويًا وخدميًا في المحافظات الحدودية بتكلفة بلغت نحو 5.5 مليار جنيه كما تناول التقرير الصادر عن وزارة التخطيط ذكر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 في كافة القطاعات حيث ذكر التقرير أبرز القطاعات متمثلة في قطاع البترول حيث تم تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 215.3 مليار جنيه تمثلت في مشروعات تنمية حقول ظُهر، ودسوق، غرب الدلتا إلى جانب إنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية وإنشاء خط نقل فضلًا عن تنفيذ 53 مشروع بتكلفة 37.2 مليار جنيه في قطاع الكهرباء تمثلت في تنفيذ 1581 كم من الأطوال المضافة على الجهد المتوسط والمنخفض وعزل 1586 كم من المواصلات إلى جانب تحويل 166 كم أطوال خطوط هوائية لكابلات أرضية مع توفير 567 ألف عداد من العدادات مسبقة الدفع و14.112 ألف عداد ذكي.



كما تضمنت قائمة المشروعات تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 9.6 مليار جنيه بقطاع النقل إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه بقطاع الزراعة تضمنت تنمية وتحديث 5مشروعات وإحلال وتجديد 4 وحدات بيطرية إلى جانب إنشاء محطة مركز بحوث الصحراء فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 83 مشروعًا بتكلفة 475.8 مليون جنيه بقطاع التعليم تمثلت في تطوير وتوسعة 83 مدرسة وإنشاء 1339 فصلا دراسيا جديدا بطاقة استيعابية 53.6 ألف طالب.



وتابع تقرير "حصاد مرحلة البناء في 90 يوما" ذكر المشروعات المنتهية بقطاعات التنمية المحلية بإجمالي 261 مشروعا بتكلفة 396.7 مليون جنيه والري بإجمالي 34 مشروعًا بتكلفة 249.2 مليون جنيه لإنشاء وتطوير الترع والمصارف وشبكات الصرف المغطى إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير مستشفى قلين المركزي بقطاع الصحة بتكلفة بلغت 155.4 مليون جنيه و17 مشروعًا بتكلفة 87 مليون جنيه بالأزهر الشريف بإنشاء 6 معاهد جديدة وتجديد 6 معاهد أخرى وإجراء توسعات في 3 معاهد مع إنشاء استراحتين إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 5مشروعات بتكلفة 52.3 مليون جنيه بقطاع التعليم العالي بتطوير أربع مستشفيات جامعية وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى عين شمس الجامعي كما تضمن قائمة المشروعات المنتهية الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعًا بتكلفة 29.5 مليون جنيه بقطاع المالية العامة تمثلت في ترميم وصيانة 18 مقر لمأموريات الضرائب العقارية وتطوير البنية التحتية في 10 مقرات للمديريات المالية إضافة إلى تنفيذ 14 مشروعا لتطوير المحاكم ومقرات الشهر العقاري بتكلفة 27.4 مليون جنيه بقطاع المحاكم والخدمات.



وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي أوضح تقرير وزارة التخطيط المشروعات المنتهية وتكلفتها بالنسبة لمحافظات الجمهورية لتتصدر محافظة بورسعيد قائمة المحافظات بالانتهاء من تنفيذ مشروعًا واحدًا بتكلفة بلغت 211 مليارا و200 مليون جنيه تليها محافظة الجيزة بتنفيذ 9 مشروعات بتكلفة بلغت 23 مليارا و475 مليون جنيه ثم محافظة القاهرة بتنفيذ 34 مشروعًا بتكلفة 15 مليارا و801 مليون جنيه وتضمنت القائمة محافظة البحر الأحمر بتكلفة 5 مليارات و170 مليون جنيه بتنفيذ 16 مشروعًا ومحافظة البحيرة بـ 24 مشروعًا بتكلفة 5 مليارات و106 مليون جنيه ثم محافظة كفر الشيخ بـ15 مشروعًا بتكلفة بلغت 836.4 مليون جنيه ومحافظة أسوان بتكلفة 697.9 مليون جنيه لـ24 مشروعًا.



وتابع تقرير وزارة التخطيط ذكر المشروعات المنتهية وفقاَ للتوزيع الجغرافي والذي تضمن محافظات أسيوط بالانتهاء من 18 مشروعًا بتكلفة 537.8 مليون جنيه وسوهاج بتنفيذ 71 مشروعًا بتكلفة 381.7 مليون جنيه ثم محافظة الشرقية بـ 127 مشروع بتكلفة 308.1 مليون جنيه لتليها محافظة القليوبية بتكلفة 290.8 مليون جنيه لـ 14 مشروعًا ومحافظة قنا والتي تضمنت تنفيذ 13 مشروعًا بتكلفة 278.1 مليون جنيه إلى جانب محافظة دمياط متضمنة تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 269.2 مليون جنيه والإسماعيلية بالانتهاء من 5 مشروعات بتكلفة 265.5 مليون جنيه.



وتضمنت قائمة محافظات الجمهورية وفقًا للمشروعات المنتهية محافظة الأقصر بتنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 178 مليون جنيه ومحافظة الإسكندرية بحوالي 31 مشروعًا بتكلفة بلغت 162.6 مليون جنيه ثم محافظة الغربية بتنفيذ 10 مشروعات بتكلفة بلغت 159.2 مليون جنيه تليها في القائمة محافظة مطروح بعدد 24 مشروعًا بتكلفة بلغت 148.8 مليون جنيه ثم محافظة الدقهلية بعدد 16 مشروعًا بتكلفة 104.2 مليون جنيه.



وجاءت محافظتي محافظة شمال وجنوب سيناء بقائمة المحافظات ضمن تقرير وزارة التخطيط بعدد 13 مشروعًا بتكلفة 102.9 مليون جنيه و9 مشروعات بتكلفة 88 مليون جنيه للمحافظتين على التوالي ثم محافظة المنوفية بتنفيذ 17 مشروعًا بتكلفة 84.9 مليون جنيه ومحافظة الفيوم بعدد 41 مشروعًا بتكلفة 51.1 مليون جنيه تليها محافظتي محافظة الوادي الجديد والمنيا بعدد 5مشروعات بتكلفة 39 مليون جنيه و4مشروعات بتكلفة 24.1 مليون جنيه للمحافظتين على التوالي إلى جانب محافظة بني سويف بعدد 12 مشروعًا بتكلفة 24.1 مليون جنيه ومحافظة السويس بتنفيذ 4 مشروعات بتكلفة 4.7 مليون جنيه وتضمنت التكلفة الكلية وفقًا لتقرير حصاد مرحلة البناء في 90 عام 5 مليار 751.2 مليون جنيه لحوالي 44 مشروعًا من المشروعات المشتركة بين أكثر من محافظة.