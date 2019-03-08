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الأرصاد: طقس غدا دافئ نهارا يصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 23

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، بالنسبة لهذا الوقت من السنة، نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: ( القاهرة 23/12، الإسكندرية 21/11، بورسعيد 20/14، رفح 20/9، طابا 23/12، كاترين 20/5، شرم الشيخ 25/16، بني سويف 24/11، الاقصر 30/11، أسوان 31/12، الوادي الجديد 27/13، حلايب 24/18).

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