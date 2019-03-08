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أخبار البلد

عميد معهد القلب الجديد: سنواصل العمل للقضاء على قوائم الانتظار

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:00 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب الجديد، أهمية دور المعهد في منظومة البحث العلمي في مصر.

وأوضح أسامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، الجمعة، أن المعهد سيواصل، في الفترة المقبلة، العمل للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه جار العمل للقضاء على قوائم الانتظار في جراحات القلب المفتوح، موضحا أن للإعلام دورا مهما في إبراز دور المعهد والمنظومة الطبية ككل.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلًا عنه.

جاء قرار وزيرة الصحة بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.

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