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فن

رامي عياش يطرح أحدث أغانيه حابب على يوتيوب

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:46 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرح الفنان اللبناني رامي عياش، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «حابب»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتجتاز الأغنية حاجز الـ66 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها.

وكان عياش قد طرح أغنية "وصفولي عيونك"، من ألبومه الجديد "قصة حب" عبر قناته على اليوتيوب، وهي من كلمات: نبيل أفيوني، ألحان: نور الملاح، وتوزيع: جان مارى رياشي.

ويتكون ألبوم رامي عياش الجديد "قصة حب" من 10 أغنيات مختلفة تتنوع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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