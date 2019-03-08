فى اليوم العالمى للمرأة.. هند صبرى: كل عام ونحن نغير العالم

حرصت الفنانة هند صبري على تقديم التهنئة للسيدات حول العالم، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم 8 مارس، وذلك عبرَ موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".





ونشرت صورة لها وعلقت قائلة : "‏كل عام و نحن بخير .. كل عام و نحن قويات ، ناجحات ، فعالات. كل عام و نحن نغير العالم إلى مكان أرقى و أفضل. ‎#يوم_المرأة_العالمي".





يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.



