فى اليوم العالمى للمرأة.. إنجى علاء: كل عام وأنتن أقوى وأجمل وأسعد

وجهت الكاتبة ومصمة الأزياء إنجى علاء، التهنئة للسيدات حول العالم، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم 8 مارس، وذلك عبرَ موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".



ونشرت "انجى"، صورة لها، وعلقت قائلة : "‏‏‏تحية لكل امرأة تساهم في رفعة أسرتها ومجتمعها ومكانتها تتحمل الصعاب من أجل أبنائها أو أهلها أو عملها أو صحتها..تؤمن بقدراتها وقيمتها وترسم إبتسامة على وجهها في عز المحن، كل عام وأنتن أقوى وأجمل وأسعد‎".



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.





