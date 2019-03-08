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تعليم

القوافل التعليمية تستكمل أعمالها بالوادي الجديد

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:49 م
صدى البلد
قســـم التعليم
استكملت اليوم القوافل التعليمية أعمالها بالمركز الاستكشافي في الداخلة بالوادي الجديد ، وذلك عقب انتهاء أداء صلاة الجمعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، و مصطفى محمد علي نقيب معلمي الوادي الجديد، والكاتب الصحفي سيد مصطفى المشرف على القوافل التعليمية، ونخبة أفاضل معلمي القافلة التعليمية.

جدير بالذكر أنه بناءً على تعليمات المحافظ محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ، ستتحرك القافلة التعليمية متوجهه إلى إدارة الفرافرة التعليمية، لدعم ومساعدة أبنائنا الطلاب والطالبات ، للشهادتين الإعدادية والثانوية ، توفيرًا عليهم عناء وتعب ومشقة السفر.

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