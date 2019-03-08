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أخبار العالم

ماي تلمح إلى احتمال بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:11 م
رئيسة الوزراء البريطانية
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إعلانها أن بريطانيا قد لا تغادر الاتحاد الأوروبي إذا رفض النواب اتفاق بريكست.

وقالت أندريا ليدسوم وزيرة شئون الدولة في مجلس العموم البريطاني أمس الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس.

وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير.

وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس أو تأجيل العملية برمتها.

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