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اقتصاد

جمارك برج العرب تضبط محاولة تهريب أجهزة GPS

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:45 م
صدى البلد
محمد يحيي
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة الأستاذ محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط تهريب عدد من أجهزة التنصت والتتبع GPS بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته ولأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من مطار القاهره لبرج العرب ( دولى داخلى ) اشتبه كلا من محمود الجزار مأمور الحركة وطه الشهاوى مأمور الأمن الجمركى فى الراكب المصرى ح . ر . ا قادم من اثينا حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه شريف حسن مأمور الفحص فتبين وجود أجسام معتمه أكدت الاشتباه

وبالعرض على أيمن فوزى مدير إداره التعريفة والقائم باعمال مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود الجزار وعاصم صومع ومصطفى حسين مأمورى الحركه ومجدى عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف وليد عيسى وسامى الزغبى رؤساء الورديه وبحضور طارق عبد المنعم رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا حيث تبين وجود 5 أجهزه تنصت وتتبع ( GPS )
و ٥ فلاشة ميمورى مزودة بميكرفون وبها إمكانية التسجيل .

قرر الأستاذ محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 19 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى

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