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رياضة

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:44 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أصبح المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك خارج حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، فى مواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكشف مصدر بالجهاز الفني أن خالد بوطيب لن يلحق بالمباراة بعدما غادر اللاعب من القاهرة إلى فرنسا لنقل جثمان والده لإقامة مراسم الجنازة فى المغرب.

وشدد على أن بوطيب مازال أمامه للأحد المقبل بعد توجهه إلى فرنسا لإنهاء الإجراءات ثم إقامة مراسم الجنازة يوم الأحد فى المغرب وهو نفس يوم مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط و يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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