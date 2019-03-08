بيكهام ومصطفى محمد يقودان المنتخب الأوليمبي بـ ودية مالاوي

أعلن شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي تشكيلة الفريق لمواجهة مالاوي الودية التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.



وضمت التشكيلة كلا من عمر رضوان لحراسة المرمى، وأمامه أسامة جلال وكريم العراقي ومحمود الجزار وأحمد فتوح وكرم توفيق وإسلام عطية وأمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام وناصر منسي ومصطفى محمد.



وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

