أمريكا تتهم مسؤولي برنامج احتيال مزعوم بمليارات الدولارات

أعلن مدعون اتحاديون في نيويورك اليوم الجمعة توجيه تهم جنائية لمسؤولين مزعومين عن برنامج احتيال هرمي دولي بمليارات الدولارات يتضمن بيع عملة مشفرة زائفة تسمى "وان كوين".



ويواجه قنسطنطين إجناتوف الذي يدير شركة وان كوين ليمتد وشقيقته رويا إجناتوفا التي شاركت في تأسيس الشركة تهم إدارة شبكة تسويق وهمية متعددة المستويات تلقى أعضاؤها عمولات عبر جذب آخرين لشراء باقات عملات مشفرة.



وقال المدعون إن وان كوين اعتبرت وسيلة لخداع الضحايا الذين يرسلون الأموال إلى حسابات بنكية تسيطر عليها.



وأضافوا أن وان كوين زعمت أن لديها أكثر من ثلاثة ملايين عضو، وأنها لا تزال عاملة.



وقال المدعي الاتحادي الأمريكي جيفري برمان في مانهاتن إن المدعى عليهما "أسسا شركة عملات مشفرة بمليارات الدولارات استنادا بالكامل على أكاذيب وخداع".



وأضاف "لقد وعدا بعوائد ضخمة ومخاطر بسيطة، لكن وفق الاتهامات، هذا النشاط مخطط (احتيال) هرمي يستند إلى الخداع أكثر منه إلى الأرقام".



وألقت السلطات القبض على إجانتوف (33 عاما)، وهو من العاصمة البلغارية صوفيا، في مطار لوس انجليس الدولي يوم الأربعاء، لكن شقيقته إجناتوفا (38 عاما) لا تزال طليقة.



ولم يتسن الوصول لمحامي المتهمين حتى الآن للتعليق.