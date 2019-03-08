اليوم العالمي للمرأة يوحد صفوف النشطاء والمحتجين في شتى الدول

أحيا أنصار المساواة بين الجنسين يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم الجمعة، باحتجاجات وجلسات نقاشية واحتفالات في شوارع مدن أوروبية فيما قالت دوقة ساسكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري التي تنتظر مولودهما الأول إنها تتمنى أن يناصر قضايا المرأة سواء كان بنتا أو ولدا.



وفي الساعات الأولى من اليوم تجمع عدة مئات من النساء في وسط مدريد للقرع على الأواني كوسيلة احتجاج للمطالبة بمزيد من الحقوق للمرأة في مجتمع يقولون إن الرجال ما زالوا يسيطرون عليه.



وفي برلين أعلنت سلطات المدينة يوم المرأة عطلة رسمية وانضم الآلاف لتجمعات واحتفالات مبهجة في ميدان ألكسندر في العاصمة الألمانية.



وفي باريس تجمع محتجون من منظمة العفو الدولية أمام السفارة السعودية ولوحوا بلافتات تنادي بحقوق المرأة، ودعوا إلى إطلاق سراح ناشطات محتجزات منهن من شاركن في حملة للمطالبة بمنح المرأة حق قيادة السيارات في المملكة.



وطالبت محتجات في أثينا وكييف بالمساواة بين الجنسين ووضع حد للعنف ضد المرأة. وفي اسطنبول كبرى المدن التركية طالب المئات بالإفراج عن سوريات محتجزات في السجون.



وفي روسيا التي اكتسب فيها يوم المرأة أهمية منذ العهد الشيوعي، زينت اللافتات التي كتبت عليها عبارات التهنئة والزهور الأماكن العامة.



وأصبح عدم المساواة بين الجنسين قضية مثيرة للانقسام الشديد في إسبانيا قبيل الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم 28 أبريل.



وشهدت العاصمة الإسبانية احتجاجا آخر على العنف ضد المرأة وعلى هيمنة الرجل في وقت لاحق اليوم الجمعة شاركت فيه نحو 200 من راكبات الدراجات.



وارتدت الكثير من النساء سترات وسراويل وحقائب باللون البنفسجي الذي تستخدمه الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.



وقالت لوسيا سانتشيث (40 عاما) التي جاءت بالدراجة مع أصدقاء آخرين "لا أتصور عدم المشاركة هنا، أنا امرأة وهذا يعنيني بشكل مباشر"



وفي لندن قالت ميجان دوقة ساسكس إنها تأمل أن يسير مولودها، المنتظر قدومه هذا الربيع، على خطاها في مناصرة المرأة.



وأدلت ميجان بهذا التصريح خلال جلسة نقاشية عقدت بمناسبة يوم المرأة في كينجس كوليدج في العاصمة البريطانية.



وقالت "سواء كان بنتا أو ولدا .. أيا كان.. يحدوني أمل في أن يكون هذا هو حال الجنين الصغير" في إشارة لمناصرة قضايا المرأة.