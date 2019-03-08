ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليوم العالمي للمرأة يوحد صفوف النشطاء والمحتجين في شتى الدول

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:04 م
احتجاجات أنصار حقوق
احتجاجات أنصار حقوق المرأة
رويترز
أحيا أنصار المساواة بين الجنسين يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم الجمعة، باحتجاجات وجلسات نقاشية واحتفالات في شوارع مدن أوروبية فيما قالت دوقة ساسكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري التي تنتظر مولودهما الأول إنها تتمنى أن يناصر قضايا المرأة سواء كان بنتا أو ولدا.

وفي الساعات الأولى من اليوم تجمع عدة مئات من النساء في وسط مدريد للقرع على الأواني كوسيلة احتجاج للمطالبة بمزيد من الحقوق للمرأة في مجتمع يقولون إن الرجال ما زالوا يسيطرون عليه.

وفي برلين أعلنت سلطات المدينة يوم المرأة عطلة رسمية وانضم الآلاف لتجمعات واحتفالات مبهجة في ميدان ألكسندر في العاصمة الألمانية.

وفي باريس تجمع محتجون من منظمة العفو الدولية أمام السفارة السعودية ولوحوا بلافتات تنادي بحقوق المرأة، ودعوا إلى إطلاق سراح ناشطات محتجزات منهن من شاركن في حملة للمطالبة بمنح المرأة حق قيادة السيارات في المملكة.

وطالبت محتجات في أثينا وكييف بالمساواة بين الجنسين ووضع حد للعنف ضد المرأة. وفي اسطنبول كبرى المدن التركية طالب المئات بالإفراج عن سوريات محتجزات في السجون.

وفي روسيا التي اكتسب فيها يوم المرأة أهمية منذ العهد الشيوعي، زينت اللافتات التي كتبت عليها عبارات التهنئة والزهور الأماكن العامة.

وأصبح عدم المساواة بين الجنسين قضية مثيرة للانقسام الشديد في إسبانيا قبيل الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم 28 أبريل.

وشهدت العاصمة الإسبانية احتجاجا آخر على العنف ضد المرأة وعلى هيمنة الرجل في وقت لاحق اليوم الجمعة شاركت فيه نحو 200 من راكبات الدراجات.

وارتدت الكثير من النساء سترات وسراويل وحقائب باللون البنفسجي الذي تستخدمه الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.

وقالت لوسيا سانتشيث (40 عاما) التي جاءت بالدراجة مع أصدقاء آخرين "لا أتصور عدم المشاركة هنا، أنا امرأة وهذا يعنيني بشكل مباشر"

وفي لندن قالت ميجان دوقة ساسكس إنها تأمل أن يسير مولودها، المنتظر قدومه هذا الربيع، على خطاها في مناصرة المرأة.

وأدلت ميجان بهذا التصريح خلال جلسة نقاشية عقدت بمناسبة يوم المرأة في كينجس كوليدج في العاصمة البريطانية.

وقالت "سواء كان بنتا أو ولدا .. أيا كان.. يحدوني أمل في أن يكون هذا هو حال الجنين الصغير" في إشارة لمناصرة قضايا المرأة.

ترشيحاتنا

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

كوتشي يتسبب في مقتل عريس بالدقهلية

شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

إحنا ستات بميت راجل.. كيف وصلت سيدات الغربية إلى العالمية؟.. صور

تامر حسني يعرض التمثيل على العريس صاحب الرقصة الشهيرة بـ فيسبوك

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

شاهد.. تفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الموتوسيكل مونستر 796 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة: تحية تقدير واحترام لكل سيدة مناضلة

فى عيد ميلاد سميحة أيوب.. خسرت أموالها بسبب فيلم.. ووفاة ابنها فى أمريكا أصابها بالصدمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فيديو

إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو
توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو
محافظ قنا يشارك الشباب في ماراثون جري بـ الكورنيش.. فيديو
توفيق عكاشة يحذر: تغيير شامل في الخريطة العالمية عام 2025.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟