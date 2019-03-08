ريهام عبد الغفور تكشف عن دورها في مسلسل زي الشمس

تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور، تصوير مشاهدها في مسلسل «زي الشمس» للمخرجة كاملة أبو ذكري، وذلك داخل أحد الأستديوهات الكبرى، للحاق بعرضه في السباق الرمضاني المقبل.



وقالت ريهام عبد الغفور، في بيان صحفي، إنها تقدم دور فتاة تدعى «فريدة» وهي شخصية ليس من السهل تشخيصها ففي أغلب الأحيان تعبيراتها غامضة ومتحرره ومثقفة وغيرها التي سترونها أثناء المشاهدة.



وأشارت «ريهام» إلى أنها تعمل بوظيفة فنانة تشكيلية ونجله الفنانة سوسن بدر وشقيقة الفنانة دينا الشربيني والتي تعمل محامية، مشيرة إلى أن أغلب مشاهدها مع الفنانين أحمد السعدني وأحمد مالك وجمال سليمان.



ولفتت إلى أن العمل ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق وهو مأخوذ من فكرة المسلسل الإيطالي Sisters.



ويضم مسلسل «زي الشمس» نخبة من النجوم، وهم: الفنانين "دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، احمد السعدني، جمال سليمان، أحمد مالك، أحمد داوود"، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج: Mbc studios للمنتج محمد مشيش، ومن سيناريو وحوار: مريم نعوم، وإخراج: كاملة أبو ذكرى.