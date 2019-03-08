مركز المعلومات يطلق تقريرا لانتهاكات 1441 يوما من الحصار لتعز

أطلق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تقريرا خاصا حول حصار محافظة تعز، باليمن، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف، وحمل وسم الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام #تعز_الحصار_الأطول_في_التاريخ.



وتناول التقرير الانتهاكات التي طالت المدنيين بمحافظة تعز في ظل حصار مليشيا الحوثي للمدينة خلال 1441 يوما حتى نهاية يناير الماضي، كأطول حصار في تاريخ الحروب مازال مستمرا حتى اليوم.



واستطاع الفريق الميداني للمركز توثيق نحو 27607 انتهاكا، حيث وصل عدد القتلى نحو 3279 مدنيا منهم 714 طفلا و 402 امرأة.



وتنوعت الجهات المنتهكة حيث يبقى الحصار وقوات الحوثي وأتباعهم في المرتبة الأولى والأكثر خطورة على حياة المدنيين، فتسبب الحوثي بمقتل 2839 مدنيا، وتسببت قوات في الأمن والجيش الحكومي بمقتل 64 مدنيا وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل 136 مدنيا وتسبب مجهولون بمقتل 87 مدنيا وتسبب التحالف العربي بمقتل 153 مدنيا.



وتحتل تعز صدارة الأرقام في عدد الجرحى باليمن ويضاعف من آلام الجرحى الحصار المطبق على مدينة تعز الأمر الذي فاقم من وضعهم المأساوي بشكل لم يسبق له مثيل حيث بلغ عدد الجرحى 16402 مدنيا بينهم 1756 طفلا وطفلة و 2495 امرأة.



وتسببت مليشيا الحوثي بإصابة 16013 مدنيا وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بإصابة 143 مدنيا، كما تسببت قوات التحالف العربي بإصابة 128 مدنيا، وأصاب مجهولون 92 مدنيا، فيما تسبب أفراد في الأمن والجيش الحكومي بإصابة 26 مدنيا.



وبلغ عدد جرحى الألغام والعبوات الناسفة نحو 1176 مدنيا بينهم 43 طفلا و 21 امرأة، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 1093 منهم وتسبب مجهولون بإصابة 83 الآخرين.



ووصلت عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين بتعز إلى 82 مجزرة ارتكبت مليشيا الحوثي 67 مجزرة منها بلغ عدد القتلى جراءها نحو 115 مدنيا بينهم 32 طفلا و16 امرأة، ووصل عدد الجرحى إلى 253 مدنيا بينهم 89 طفلا و 22 امرأة.



ووصل عدد المختطفين في المحافظة خلال 1441 يوما الممتدة من ( 21 مارس 2015 وحتى 31 يناير 2019 ) نحو 221 مدنيا، اختطفت مليشيا الحوثي 196 منهم، واختطف مسلحون خارج إطار الدولة 17 آخرين وقام مجهولون باختطاف 8 مدنيين.



كما تم إخفاء 169 مدنيا قسريا اخفت مليشيا الحوثي 128 منهم وقام مسلحون خارج إطار الدولة بإخفاء 23 آخرين وتسبب الجيش والأمن بإخفاء 16 مدنيا وقام مجهولون بإخفاء مدنيين اثنين قسريا.



وتم توثيق احتجاز 177 حالة تعسفيا تسببت مليشيا الحوثي باحتجاز 130 مدنيا وقام مسلحون خارج اطار الدولة باحتجاز 18 آخرين، وتورط أفراد في الجيش والأمن باحتجاز 27 مدنيا.



وتم رصد حالتين لاحتجازات جماعية إحداها من قبل المليشيا والأخرى من قبل أفراد الجيش والأمن تم حجز العشرات خلالها في مداهمات لقرى سكنية.



ورصد التقرير 152 حالة اعتداء طالت مدنيين بشكل فردي أو جماعي تسببت مليشيا الحوثي بارتكاب نحو 91 اعتداء وارتكب مسلحون خارج إطار الدولة نحو 38 حالة اعتداء وتورط الجيش بـ 17 حالة وقام مجهولون بارتكاب 6 حالات اعتداء.



وتسببت مليشيا الحوثي خلال فترة الحصار الطويلة تلك بتهجير ونزوح 3354 أسرة قسريا عن منازلهم وقراهم تحت تهديد السلاح والقصف العنيف والمكثف.



وطالت الانتهاكات حرية الرأي والتعبير ليتم تسجيل نحو 49 حالة انتهاك طالت صحفيين وإعلاميين وحقوقيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أفضت العديد منها للقتل والإصابة أو الاعتقال والاعتداء بالضرب، تسببت مليشيا الحوثي بنحو 22 حالة منها وارتكب مسلحون خارج إطار الدولة 18 حالة أخرى وتورط أفراد في الأمن والجيش بارتكاب 7 حالات وارتكب مجهولون حالتين فقط.



وسجل فريق المركز تجنيد 1108 طفلا تحت سن الثامن عشر، قامت مليشيا الحوثي بتجنيد 987 طفلا بعضهم من خارج المحافظة، وجند مسلحون خارج إطار الدولة 73 طفلا، فيما جند الجيش والأمن 48 طفلا .



وتضررت خلال فترة التقرير 510 ممتلكا عاما جراء القصف المكثف والمباشر من قبل مليشيا الحوثي تضرر خلالها نحو 482 مبنى معظمها مدارس ومستشفيات ومواقع أثرية ومساجد ومقرات حكومية وخدمية أخرى في استهداف مباشر لتدمير البنية التحتية للمحافظة.