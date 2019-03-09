عماد متعب يكشف أسباب صعوبة مباراة الاهلي وفيتا كلوب

كشف عماد متعب،نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أسباب صعوبة مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي ستقام يوم الغد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.



وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية :"مباراة فيتا كلوب ستكون صعبة، وإذا تمكن الأهلي من تحقيق الفوز سيخرج فيتا من حسابات المجموعة".



وأضاف: "فيتا كلوب لديه أمل كبير في مباراة الغد، إذ يسعى للتساوي مع الأهلي في عدد النقاط حتى يحافظ على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل" مستطردًا:"أما الأهلي سيدخل المباراة منتشيًا بالفوز الممتع الذي حققه أمام بتروجيت، بالإضافة إلى حصوله على فترة راحة كبيرة قبل المباراتين لأول مرة منذ فترة طويلة".



وعن مباراة بتروجيت قال:"المكاسب التي حققها في مباراة بتروجيت ستساعده أمام فيتا كلوب، خاصةً أنه قد يعتمد على الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات في اللقاء بعد إراحة الثنائي بالمباراة الأخيرة".



واختتم:"يجب أن يفكر اللاعبون والجهاز الفني على هدف واحد وهو المكسب فقط، غير ذلك قد تصبح الأمور أكثر صعوبة، لكني أثق في العناصر الحالية للفريق".