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فن

ريم البارودي تطلق جلسة تصوير على كوبرى ستانلي بالإسكندرية.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 03:16 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
محمد بدران
نشرت الفنانة ريم البارودي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" جلسة تصوير بأسلوب حديث على كوبرى ستانلى بالاسكندرية.

وظهرت "ريم" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة حيث ارتدت ملابس باللون الأسود، ونالت الصور اعجاب جمهورها.

وتواصل ريم حاليًا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "قيد عائلي" ومن المقرر أن تنتهي منها خلال الأسابيع المقبلة.

مسلسل "قيد عائلي" يشارك في بطولته ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، خالد سرحان، نضال الشافعي، سيمون، منة فضالي، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، ريم البارودي، أميرة هاني، من إخراج تامر حمزة، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
ريم البارودي تطلق جلسة تصوير على كوبرى ستانلي بالإسكندرية.. صور
ريم البارودي تطلق جلسة تصوير على كوبرى ستانلي بالإسكندرية.. صور
ريم البارودي تطلق جلسة تصوير على كوبرى ستانلي بالإسكندرية.. صور
ريم البارودي تطلق جلسة تصوير على كوبرى ستانلي بالإسكندرية.. صور

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