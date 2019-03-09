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تعليم

رئيس جامعة بنها يشارك في اجتماع المجلس العالمي للتعليم البيطري بواشنطن

السبت 09/مارس/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شارك الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ممثلا عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في اجتماع المجلس العالمى للتعليم الطبى البيطرى ومؤتمر الجمعية الأمريكية لكليات الطب البيطرى، والذى يعقد أعماله فى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وقال الدكتور المغربى إن المجلس العالمى للتعليم الطبى البيطرى يضم ممثلان من كل قارة على مستوى قارات العالم ويسعى إلى تطوير العملية التعليمية ورفع مهارات الخريجين بما يتناسب مع المتطلبات العالمية.

ونوه المغربى الى أنه قدم عرضا تفصيليا أمام مجلس إدارة الجمعية الامريكية لكليات الطب البيطرى للجهود التى قام بها المجلس العالمى لتطوير التعليم الطبى البيطرى خلال العام الماضى والتوقعات والخطط التنفيذية المستقبلية لأعمال المجلس.

كما تم مناقشة استعراض المشروعات البحثية المقدمة للتمويل من قبل المجلس العالمى وعددها 27 مشروعا بحثيا لتطوير عملية التدريب فى التعليم الطبى البيطرى وتم اختيار 3 مشروعات بحثية من فرق عمل تضم 12 دولة على مستوى العالم وتبنى المجلس دعم هذه المشروعات ونشر نتائجها عالميا.
رئيس جامعة بنها يشارك في اجتماع المجلس العالمي للتعليم البيطري بواشنطن
رئيس جامعة بنها يشارك في اجتماع المجلس العالمي للتعليم البيطري بواشنطن
رئيس جامعة بنها يشارك في اجتماع المجلس العالمي للتعليم البيطري بواشنطن
رئيس جامعة بنها يشارك في اجتماع المجلس العالمي للتعليم البيطري بواشنطن
رئيس جامعة بنها يشارك في اجتماع المجلس العالمي للتعليم البيطري بواشنطن
رئيس جامعة بنها يشارك في اجتماع المجلس العالمي للتعليم البيطري بواشنطن
رئيس جامعة بنها يشارك في اجتماع المجلس العالمي للتعليم البيطري بواشنطن

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