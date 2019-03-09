ثقافة الشرقية تحتفل بيوم المرأة العالمي

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية احتفالا بعيد الأم، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق مسابقة فنية لرسوم الأطفال، ونفذ بيت ثقافة الابراهيمية معرض فني لرسوم الأطفال عن عيد الأم، كما ناقش بيت ثقافة شيبة كتاب بعنوان "السيدة خديجة " تأليف محمد عطية.



بينما عقد قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير أمسية أدبية بالاشتراك مع أدباء ديرب نجم، كما نفذ قصر ثقافة منيا القمح أمسية أدبية بقاعة الاجتماعات بقصر ثقافة منيا القمح حيث قدم أعضاء النادي الأدبي مجموعة من القصائد ومنهم أسامة عبد الحليم قصيدة فيروز وعبداللطيف شاش تذكرة وصول ويوسف المهدي وقصيدة المعركة وقدم الاستاذ عبد العزيز رياض درس في علم العروض بحر الرمل.



ويواصل بيت ثقافة ابو حماد ومكتبة الصنافين الاحتفاء بمئوية ثورة 19، بمحاضرة بعنوان "ثورة ١٩١٩ علامة فارقة في تاريخ النضال الوطني" حيث نحتفل بعيد الجهاد الوطني وثورة ١٩١٩ للاستفادة من دروس تلك الفترة وتحقيق التواصل بين الاجيال وتدعيم الانتماء الوطني وحفظ تاريخ الرموز الوطنية.



وفي إطار المحاضرات التثقيفية قدمت مكتبة ههيا محاضرة بعنوان "الطرق الفعالة فى تعديل سلوك الطفل" ألقتها د. أمل رشاد، وتناولت إمكانية تعديل أي سلوك خاطئ، عنطريق اكتساب مهارات جديدة وسلوكيات جديدة تكون في صالحهم وصالح المجتمع الذي يعيشون فيه، كما نفذ قصر ثقافة الطفل بالحلمية محاضرة بعنوان "الدين الإسلامي دين ترابط وتسامح" تناولت سماحة الدين الإسلامي والنبي صلى الله عليه وسلم وأهمية الوحدة والترابط في بناء الوطن.



احتفالا بيوم المرأة العالمي نظم قصر ثقافة الزقازيق محاضرة بعنوان "يوم المرأة العالمي".



ونفذت مكتبة يوسف إدريس بالبيروم قراءة في كتاب المحيطات.